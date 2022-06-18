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Топ-20 фото болельщиц и фанатов 7-го дня ЧМ-2018: горячие иранки, (НЕ) первые поцелуи и уродливая маска Путина

21 июня 13:20 560 Читати українською

На ЧМ-2018 подошла к концу первая игровая неделя. "Футбол 24" собрал колоритные фото многонациональной тифозерии, которая вчера имела повод для безумной радости или грусти.

Седьмой игровой день Мундиаля подарил только три гола в трех матчах. Их хватило, чтобы выявить победителей в каждой из пар. Фавориты – Португалия, Уругвай и Испания – победили. Марокко, Саудовская Аравия и Иран огорчили своих болельщиков.

Объективы фотокорреспондентов традиционно выхватили из секторов колоритных болельщиков и болельщиц. Вошли в наш обзор и те фанаты, которые не попали на стадион – в частности, работники какого-то из португальских офисов приостановили работу, чтобы посмотреть матч национальной команды по телевизору.

Фото: Championat, Mundo Deportivo, Marca, Twitter

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ЧМ-2018 2 тур

Иран - Испания: Среда 20 июня 2018

Иран
Матч окончен
0 : 1
Испания
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