Топ-20 фото болельщиц и фанатов 6-го дня ЧМ-2018: колумбийская женщина-кошка, атака суши и искренний респект

На чемпионате мира-2018 накануне завершился шестой игровой день. "Футбол 24" собрал топ-20 фотографий болельщиков, которые изрядно поразили своей креативностью и красотой на трибунах.

Шестой день Мундиаля запомнился победами Японии, Сенегала и России.

Япония одержала историческую победу, установив несколько рекордов и сенсационно посрамив сборную Колумбии со звездными Фалькао и Хамесом. Сборной Сенегала удалось минимально одолеть Польшупосле ошибок "Кадры" в обороне. В то же время сборная России провела уже второй матч на турнире и снова одержала победу. Подопечные Черчесова на кураже одолели Египет и де-факто вышли в 1/8 финала Мундиаля.

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Традиционно было жарко и на трибунах. Колумбию на ЧМ-2018 представляют не только прекрасные болельщицы, но и сама женщина-кошка. Фанаты сборной Японии создали настоящее море на трибунах во время матча против Колумбии и пообещали накормить всех суши. Болельщики из Сенегала заставили вспомнить бессмертный клип Voodoo People от британцев Prodigy, а египтяне еще раз провозгласили Мо Салаха фараоном.

Пока сборная Бразилии набирается сил перед матчем с Коста-Рикой очаровательные болельщицы из Латинской Америки изучают российские культурные достопримечательности. Заблудившийся мексиканец то ли празднует победу России, то ли все еще не отошел от триумфа над немцами, а польские красавицы не унывают несмотря на поражение "Кадры". Отдельного упоминания заслуживает фанатка Мундиаля, которая прибыла аж из Сомали.

Нашлось место и проявлениям уважения. Японцы и сенегальцы после поединков вежливо убрали за собой на трибунах, а колумбийцы помогли фану сборной Египта с ограниченными возможностями максимально комфортно посмотреть матч против русских.

Фото: Чемпионат, РИА Новости, ТАСС, Reuters, Getty Images, Twitter и Instagram