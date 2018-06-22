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Топ-10 постов недели в соцсетях. Пляж, коктейли и девушки – легенды, которые не участвуют в ЧМ и не жалеют об этом

19 июня 22:21 805 Читати українською
Топ-10 постов недели в соцсетях. Пляж, коктейли и девушки – легенды, которые не участвуют в ЧМ и не жалеют об этом
Карим Бензема / Instagram
Олег Бабий Олег Бабий

"Футбол 24" подводит итоги недельной активности украинских и мировых селебритис.

1. Знаменитый защитник, а сейчас эксперт Рио Фердинанд отыграл свое за сборную Англии еще в 1997-2011 годах. Поздравляет собственного отца с Father's Day.

фердінанд

2. Сеск Фабрегас оказался лишним в заявке сборной Испании. Почему бы не отдохнуть?

фабрегас

3. Француз Карим Бензема поднимает тост за скорейшую отставку Дидье Дешама.

бензема

4. Похожие мысли – в Мауро Икарди, который попал в немилость главного тренера Аргентины Хорхе Сампаоли. Лучший снайпер Интера устроил с приемными детьми альтернативный чемпионат мира.

ікарді

5. Однако наибольший резонанс вызвало решение немецкого тренера Йоахима Лева, который отцепил от поездки в Россию Лероя Сане, одного из героев чемпионского сезона Манчестер Сити. Пока Бундестим безнадежно бился с Мексикой, "ненужный" хавбек сходил на шопинг.

сане

6. Представить себе Мундиаль без Италии – невозможно, но мы понемногу привыкаем к суровой реальности. Берите пример с беззаботного Джанлуиджи Буффона. "Футбол и танки – матч, созданный на небесах", – написал голкипер.

7. Карло Анчелотти отметил 59-летие и не может дождаться окончания Мундиаля, чтобы начать работу над новым проектом в Наполи.

анчелотті

8. Экс-подопечный Карлетто – Алешандре Пато – уже 5 лет не вызывается в сборную Бразилии. Любимая Фиорелла помогает ему забыть этот досадный факт.

пато

9. Сын Неймара – Дави Лука – ожидает возвращения своего отца. Со щитом, конечно же. Мимими недели.

даві лука

10. Бонус для украинок. Несмотря на то, что отпуск, Александр Зинченко – в прекрасной форме.

зінченко

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