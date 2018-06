Топ-10 постов недели в соцсетях. Пляж, коктейли и девушки – легенды, которые не участвуют в ЧМ и не жалеют об этом

"Футбол 24" подводит итоги недельной активности украинских и мировых селебритис.

1. Знаменитый защитник, а сейчас эксперт Рио Фердинанд отыграл свое за сборную Англии еще в 1997-2011 годах. Поздравляет собственного отца с Father's Day.

2. Сеск Фабрегас оказался лишним в заявке сборной Испании. Почему бы не отдохнуть?

3. Француз Карим Бензема поднимает тост за скорейшую отставку Дидье Дешама.

4. Похожие мысли – в Мауро Икарди, который попал в немилость главного тренера Аргентины Хорхе Сампаоли. Лучший снайпер Интера устроил с приемными детьми альтернативный чемпионат мира.

5. Однако наибольший резонанс вызвало решение немецкого тренера Йоахима Лева, который отцепил от поездки в Россию Лероя Сане, одного из героев чемпионского сезона Манчестер Сити. Пока Бундестим безнадежно бился с Мексикой, "ненужный" хавбек сходил на шопинг.

6. Представить себе Мундиаль без Италии – невозможно, но мы понемногу привыкаем к суровой реальности. Берите пример с беззаботного Джанлуиджи Буффона. "Футбол и танки – матч, созданный на небесах", – написал голкипер.

When you spend your free time the right way. Football and tanks, a match made in heaven. #letsroll #worldoftanks #beautifulgame pic.twitter.com/0fSV6ElzwV