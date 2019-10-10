Тони Адамс в невероятном подкате отбирает мяч у Шевченко – ретро-видео от Арсенала

Евро-2020 — 17:34 231
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Украина – Литва: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко
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Украина – Литва: прямая онлайн-трансляция пресс-конференции Андрея ШевченкоЕвро-2020 — 17:08 104
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Фонсека поки не вражає в Ромі: старі проблеми португальця, скандальна дискваліфікація та необхідність революціїИталия — 16:22 232
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