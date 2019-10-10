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Тони Адамс в невероятном подкате отбирает мяч у Шевченко – ретро-видео от Арсенала

18:41 8 Читати українською
Тони Адамс в невероятном подкате отбирает мяч у Шевченко – ретро-видео от Арсенала
Тони Адамс / FourFourTwo

Лондонский Арсенал вспомнил отчаянный подкат от Тони Адамса в матче Лиги чемпионов против киевского Динамо сезона 1998/99.

Арсенал поздравил легендарного экс-защитника Тони Адамса с Днем рождения видео с его невероятным подкатом в матче против киевского Динамо в своем твиттере.

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Бывший игрок "канониров" остановил нынешнего тренера сборной Украины Андрея Шевченко, не дав убежать на свидание с голкипером Арсенала.

К слову, Тони Адамсу исполнилось 52 года сегодня, 10 октября.

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Арсенал Арсенал Лига чемпионов Андрей Шевченко Андрей Шевченко Тони Адамс Тони Адамс
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