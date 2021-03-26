Хавбек Милана и молодежной сборной Италии Сандро Тонали уже не сыграет на групповом этапе Евро U-21.

В поединке Чехия – Италия (1:1) в рамках Евро U-21 Сандро Тонали в буквальном смысле прошелся по сопернику, за что получил красную карточку. Этим наказание для игрока Милана не ограничилось.

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Дисциплинарная комиссия УЕФА присудила Сандро дополнительно три матча дисквалификации, сообщает Football-Italia. Таким образом игрок пропустит другие поединки группового этапа турнира, и не сможет помочь молодежке "Скуадры Адзурры" в первом матче плей-офф, если итальянцы туда пробьются.

В нынешнем сезоне Серии А 20-летний Тонали провел 21 поединок.

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