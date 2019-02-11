"Толстяк Роналдо в лучшей форме, чем Селезнев": фанаты Малаги насмехаются над украинцем, который неприятно удивляет

Украинский форвард пока не оправдывает надежд испанских фанов.

Евгений Селезнев должен был стать новым "киллером" Малаги. Фанаты андалусийского клуба ждали зимнего трансфера украинца, как манны небесной, с надеждой, что он будет забивать много голов и поможет вернуться в элитный дивизион. Экс-"днепрянин" на дебютной пресс-конференции в Испании также четко обозначил свою главную цель: "Я хочу играть в Примере". С тех пор прошел почти месяц, а Евгений не продемонстрировал хотя бы 10% собственного потенциала.

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"Селезнев прибыл на новое место, с новой системой работы, новыми требованиями, новыми коллегами. Евгений пока слабо понимает язык. Это нормально, впереди у него много работы. Будем надеяться, что он наберет свою оптимальную форму, когда это больше всего будет нужно команде", – отметил после ничьей с Лас-Пальмас тренер "анчоусов" Хуан Рамон Муньис. В матче с островитянами украинский форвард сыграл всего десять минут, заменив Густаво Бланко Лещука.

Количество игрового времени наиболее адекватно объясняет главную проблему Селезнева – слабую физическую форму. Сколько бы Муньис не рассказывал о нюансах адаптации, Евгений, похоже, пока не готов отбегать на высоком уровне хотя бы один тайм. После осеннего застоя в Акхисаре, когда украинец оказался в эпицентре конфликта с главным тренером, ему очень сложно найти нужный ритм. Нападающий сборной Украины не только трудно движется по полю, но и демонстрирует очень низкий процент выигранных единоборств, хотя с этим у него ранее не было особых проблем. В матче с Лас-Пальмас наш форвард может отнести себе в актив лишь одну дуэль из четырех.

Статистика Селезнева в матче с Лас-Пальмас после выхода на замену

Нацеленность украинца на ворота соперника также оставляет желать лучшего. Футболисту, который призван помочь команде вырвать столь важную победу, просто не подобает покидать поле без ни одного удара. Конечно, Евгений может жаловаться на нехватку времени, но в Испании нечто схожее с ним случается не впервые. До сих пор Селезнев принял участие в четырех поединках "анчоусов" в Сегунде, а его статистика ударов уже немного настораживает:

Малага – Луго: 23 минуты, 0 ударов

Тенерифе – Малага: 9 минут, 0 ударов

Малага – Альмерия: 16 минут, 1 дар мимо ворот.

Получается, что за 60 минут в футболке Малаги Селезнев удосужился лишь на один выстрел по воротам соперника. Совсем немного как для форварда, который понюхал порох еврокубков и забивал турецким грандам. Если Муньис готов ждать, пока украинец вернет свои оптимальные кондиции, то фанатам Малаги уже понемногу теряют терпение, и их можно понять. Селезнев и Бланко Лещук отмалчиваются на футбольном поле – "анчоусы" отпускают в отрыв конкурентов за титул. Три ничьи подряд отвергли андалусийцев на четвертое место в турнирной таблице. Недавний лидер Сегунды сейчас уступает феерическому Альбасете Романа Зозули тремя очками.

После ничьей с депрессивным Лас-Пальмас, который не побеждает три матча подряд, фанаты Малаги критиковали Селезнева, прежде всего, из-за слабой физической формы. Изрядно досталось и спортивному директору андалусийского клуба Хосе Луису Пересу Каминеро за якобы провальную трансфену кампанию.

"Физическое состояние Селезнева кажется жалким. Каминеро подписал чувака с избыточным весом".

El estado físico de Seleznyov me parece lamentable,mal Caminero fichando a un tío con sobrepeso — Málaga SV (@MalagaSv) 10 лютого 2019 р.

"Селезнев – это футболист-шутка. Надеюсь, что по контракту он подписал ряд обязательных матчей с санкциями или другими историями. Если это не так – Муньис потерял рассудок.

Seleznyov es una broma de jugador, que espero que por contrato tenga firmado un número de partidos obligatorios con sanciones u otras historias, porque si no, Muñiz ha perdido la cordura. — Gálvez | HCF (@GalvezHCF) 10 лютого 2019 р.

"Я бы перестал воспринимать Селезнева как звезду. Когда он выходит на поле, то ничего не делает. Кажется, что ему трудно передвигаться".

A mi parecer hemos jugado bien, con un espíritu ganador y no como antes que los jugadores se creían que ya ganaríamos sin hacer nada, eso si, yo dejaría de recibir a Seleznyov como una estrella cuando sale al campo porque no está haciendo nada, parece que le cuesta moverse — PedroMLG (@Antoneles2) 10 лютого 2019 р.

"Я до сих пор не понимаю, почему Селезнев должен выходить во всех с*чьих матчах, чтобы ползать по полю".

Eso sí, sigo sin entender por qué Seleznyov tiene que salir todos los putos partidos para arrastrarse por el campo. — Tanenbaum (@tanenb) 10 лютого 2019 р.

"Селезнев хорошо выполняет свою работу маскоты. Он выходит, развлекает людей, бежит, борется, но не просите у него большего. Муньис – на выход".

Seleznyov hace bien su función, la de mascota, sale, anima a la gente, se revuelva, corre, divierte a la gente, pero no le pidas más. MUÑIZ FUERA — Ray Granado (@Ray_Granado) 10 лютого 2019 р.

"Толстяк Роналдо сейчас находится в лучшей форме, чем Селезнев".

Ronaldo el gordo esta más en forma actualmente que Seleznyov. — Pablo Genovese (@Kamarismo) 10 лютого 2019 р.

"На самом деле, Селезнев никак не помогает".

Por cierto, seleznov no aporta NADA — Málaga C.F Times (@Malagacftimes) 10 лютого 2019 р.

"Селезнев продолжает играть минуты для мусора".

Seleznov sigue jugando solo los minutos de la basura... pic.twitter.com/8qlHcdUj97 — Aᴅʀɪᴀ́ɴ Zᴀᴍᴏʀᴀ ️ (@Adrian_Zamora90) 10 лютого 2019 р.

"Селезнев не может играть. Команда абсолютно апатическая".