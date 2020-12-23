"Очень понравилась игра со Львовом (1:1), которую арбитры испортили негативным отношением к нашей команде. Об этом уже много сказано, не хочу повторяться. Было обидно за незасчитанный гол, но мы движемся вперед.

Поворознюк наехал на директора Ингульца из-за технического поражения Шахтеру

Один инспектор приехал и говорил, что есть три клуба, которые не платят в кассу. Не знаю, что это за касса. Это Ингулец, Шахтер и Динамо. Мы очень гордимся тем, что играем честно. Играем так, как можем. Я горжусь своим коллективом", – сказал Поворознюк в эфире YouTube-канала Ингульца.

К слову, новичок УПЛ ушел на зимнюю паузу десятым – 11 очков в 13 турах.

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