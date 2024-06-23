"Мы играли по той же схеме, что и против Словакии. Тилеманс выступил фантастически хорошо, как и остальные. Мы рады, что взяли эти три очка, и теперь увидим, что будет дальше. Мы прессинговали высоко, пытались отобрать мяч. Румыния любит контролировать игру. Против них нелегко, но мы имеем хороший менталитет.

Третий самый быстрый гол в истории Евро в видеообзоре матча Бельгия – Румыния – 2:0

Впрочем, также мы упустили много моментов, и я этим не очень доволен. Было бы лучше, если бы мы смогли решить исход матча намного раньше. Жаль, что нам нужно так много моментов, чтобы забить, особенно если посмотреть на их качество и количество. Мы смогли забить дважды за два тура, и этого недостаточно. Только сегодня мы могли забить пять. Это фантастика, что мы создаем так много моментов, но нам нужно было закончить эту игру раньше", – приводит слова Тедеско HLN.

Напомним, перед последним туром все команды группы Е имеют по 3 очка. Бельгия завершит этот этап матчем против Украины 26 июня.

Бельгия уверенно одолела Румынию и на максимум закрутила интригу в группе Украины – гол на 73-й секунде, ассист вратаря