"Только пришел в новую команду, настраивался доказывать, конкурировать за место в старте, а получилось как получилось – травмировался.

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Немного поле подвело, немного я хотел сделать правильнее. И получилось так, что очень далеко уехала нога. Отрабатывали ближний бой. Почти порвал сухожилие. Это футбол, травмы бывают. Главное, не зацикливаться на этом.

Первые мысли были, чтобы не очень много пропустить, чтобы как можно быстрее вернуться в общую группу. Но сказали, что три месяца нужны. Было тяжело поначалу. Но сейчас уже тренируюсь, чтобы быстрее выздороветь. На днях буду делать МРТ, тогда поймем, сколько еще нужно времени на реабилитацию", – сказал Ризнык в комментарии клубному YouTube-каналу.

Напомним, чемпион мира U-20 подписал с Шахтером контракт на 5 лет, но пока не дебютировал за новую команду. Голкипер сборной Украины стал самым дорогим трансфером в истории Ворсклы – по неофициальной информации, "горняки" заплатили полтавскому клубу 3 миллиона евро.

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