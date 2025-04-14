Полузащитник Ювентуса Николо Фаджиоли, который выступает за Фиорентину на правах аренды, находится под следствием за игру на тотализаторе. Он вовлёк в свои темные дела форварда Галатасарая Альваро Морату.

Фаджиоли проигрывал большие суммы и в итоге стал банкротом. Чтобы как-то раздать свои долги, он был вынужден одалживать деньги у своих знакомых. В воскресенье, 13 апреля, стало известно, что Фаджиоли одалживал деньги у лайнсмена Серии А Франческо Лучани. Однако Лучани был не единственным, кто откликнулся на просьбу полузащитника.

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Как информирует Gazzetta dello Sport, Фаджиоли также "подставил" Альваро Морату, с которым вместе играл за Ювентус. Сообщается, что органы правопорядка перехватили телефонный разговор, в котором Фаджиоли говорит: "Альваро Мората покупает мне мои Rolex по гораздо более низкой цене, а затем перепродает их. Я веду с ним этот бизнес уже год. Пожалуйста, никому не рассказывай, потому что если Альваро узнает, что я рассказываю об этом другим, он очень разозлится и на этом всё закончится. Они (ювелирная компания, – прим.) не зарабатывают на этом денег, но они делают это, потому что Альваро и я обеспечиваем им рекламу".

В октябре прошлого года Николо получил семимесячную спортивную дисквалификацию за ставки на футбольные матчи. Ранее миланская прокуратура открыла расследование в отношении Леандро Паредеса, Анхеля Ди Марии и Хуниора Фирпо, на основании телефонных разговоров с участием Фаджиоли и Сандро Тонали, которые были перехвачены.

Долг Фаджиоли составлял почти 3 млн евро.

Напомним, что Мората выиграл последний Евро-2024 в составе сборной Испании.

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