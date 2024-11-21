Бывший наставник клубов Первой и Второй лиг Олег Федорчук поделился ожиданиями от жеребьевки стыковых матчей за выход в дивизион А Лиги наций.

"Радует, что подопечные Сергея Реброва, хотя едва не загнали себя в тупик и все же сохранили шансы пробиться в Лигу А. Кого бы хотел, чтобы жребий выбрал в соперники украинцам? Только не Шотландию. Это темповая сборная, неуступчивая и очень неприятная для украинской сборной нынешнего образца, игра которой в каждом матче напоминает катание на качелях: вспышка активности, затем – штиль.

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А разве может быть иначе, если в УПЛ практически исчезли команды, которые могут поддерживать высокий темп, радовать интенсивностью. Исключение – Рух, но львовян подводит посредственный уровень исполнителей.

Поэтому, на мой взгляд, подопечным Сергея Реброва было бы выгодно сыграть в плей-офф с бельгийцами, которые заметно сдали. Надо воспользоваться тем, что бельгийцы еще убеждены в своем высоком классе, хотя после ухода игроков вроде Кевина де Брюйне они уже не могут похвастаться "звездным" составом.

Вот только беспокоит, что эти стыковые матчи запланированы на март, когда украинские футболисты еще находятся не в лучшей спортивной форме. Наше время – конец осени. Этот фактор Сергею Реброву следует обязательно учесть и позаботиться, чтобы уже весной его подопечные были в надлежащем состоянии", – сказал Федорчук в комментарии Sport.ua.

Напомним, матчи плей-офф Лиги наций пройдут в марте. Жеребьевка состоится 22 ноября в 13:00 по киевскому времени.

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