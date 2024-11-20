Легендарный Мирон Маркевич поделился мыслями, кого бы он хотел видеть соперником сборной Украины в борьбе за повышение в Лигу А.

– В марте будут сыграны матчи плей-офф за право повыситься в Дивизион А Лиги наций. Среди потенциальных соперников Украины – Бельгия, Шотландия, Венгрия и Сербия. Кого бы хотели увидеть в соперниках?

– Только не Бельгию! Даже несмотря на тот факт, что они плохо провели групповую стадию Лиги наций, это хорошая, мощная команда, которая имеет в составе немало качественных исполнителей. С остальными командами можно спокойно играть и более того – побеждать.

Украина сыграет в плей-офф за выход в Лигу А – известны детали жеребьевки и потенциальные соперники

– После победы в Тиране наконец стихнет волна критики в адрес Реброва?

– Считаю, что вообще нужно меньше критиковать и тренера, и игроков. Я вижу по нашим ребятам, что они явно могут сильнее играть. А та вся критика, что льется из всех щелей... Есть, конечно, и конструктивная критика, но больше какой-то злобной. То сил и вдохновения не добавляет. Время завершать критиковать, чтобы критиковать, – сказал Маркевич в интервью Украинскому футболу.

Напомним, сборная Украины одержала важную победу над Албанией (2:1) и теперь продолжит борьбу за место в элитном дивизионе Лиги наций в переходных матчах.

"Фух, с Сан-Марино не будем играть": Ребров уже выше Блохина, Зинченко смутил Мудрика, уникальная магия чисел