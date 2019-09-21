"Только лучшие англичане едут за границу", – Смоллинг рассказал о причинах своего перехода в Рому

Экс-защитник Манчестер Юнайтед поделился мыслями относительно своей аренды в римский клуб.

"Известно, что далеко не все английские игроки едут за границу. А те, кто это делает, в основном, хорошие игроки, иначе они бы не ушли. Я чувствую, что большая часть их страха связана со знанием иностранных языков. На поле вы можете изучить различные основные термины: "слева", "справа", "позади" и т. п., но вне поля вам нужно знать больше.

Смоллинг перебрался в Рому на правах аренды

Если бы я остался в Манчестер Юнайтед, то был бы уверен, что сыграл столько матчей, скольких достоин. В Роме у меня есть вызов. В конце сезона у меня будет дополнительный опыт, которого нет у других центральных защитников. Остаться в МЮ было бы самым простым решением. Сейчас у меня есть прекрасная возможность попробовать себя в другом чемпионате, познать другую культуру", – приводит слова Смоллинга британское издание The Telegraph.

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Напомним, Крис присоединился к римлянам на правах годичной аренды за 3 миллиона евро. В прошлом сезоне 29-летний защитник провел за Манчестер Юнайтед 34 матча и забил один гол. Центрбэк не сыграл ни одной минуты за команду Сульшер в текущей кампании. В Манчестер Юнайтед Смоллинг перешел в 2010 году из Фулхэма за 8 млн евро.

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