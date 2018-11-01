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"Только как студент": Кьеллини ответил на слова Моуринью о Гарварде

31 октября 19:08 160 Читати українською
"Только как студент": Кьеллини ответил на слова Моуринью о Гарварде
Джорджо Кьеллини / соцсети

Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини прокомментировал заявление главного тренера Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью о том, что он и Леонардо Бонуччи могли бы преподавать в Гарварде.

"Я бы пошел в Гарвард на степень магистра экономики, но не проводить лекции по защите", – сказал Кьеллини своему одноклубнику Войцеху Щенсны для издания Przegląd Sportowy.

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Напомним, после матча 3 тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед – Ювентус (0:1) главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью заявил, что Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи должны преподавать образцовую защиту в Гарвардском университете в США.

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