"Только как студент": Кьеллини ответил на слова Моуринью о Гарварде

Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини прокомментировал заявление главного тренера Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью о том, что он и Леонардо Бонуччи могли бы преподавать в Гарварде.

"Я бы пошел в Гарвард на степень магистра экономики, но не проводить лекции по защите", – сказал Кьеллини своему одноклубнику Войцеху Щенсны для издания Przegląd Sportowy.

"Кьеллини и Бонуччи подойдут Гарварду": реакция представителя учебного заведения на заявление Моуринью

Напомним, после матча 3 тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед – Ювентус (0:1) главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью заявил, что Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи должны преподавать образцовую защиту в Гарвардском университете в США.