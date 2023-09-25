Френки получил травму лодыжки в матче с Сельтой. Хави пришлось заменять нидерландца, а в следующих поединках тренер должен обходиться без важного игрока в центре поля.

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Де Йонг пропустит Класико, сообщает журналист AS Хави Мигель. Возобновление затянется до ноября. Только чудо поможет хавбеку вернуться на поле в матче с Реалом 28 октября.

Камбек Френки запланирован на вторую игру с Шахтером в Лиге чемпионов 7 ноября. Таким образом, он не сыграет против Севилии, Порту, Атлетика, Реала Сосьедад, а также дома с "горняками" 25 октября.

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