"Я не часто делюсь, но на этот раз почувствовал, что мне это нужно. В течение последних 4 лет я страдал от хронической боли в голенях обеих ног, преимущественно в икрах. Это сопровождалось частыми судорогами, онемением, покалыванием и жжением.

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Боль появлялась преимущественно во время матчей, но была непостоянной. За последние 4 года я проходил обследование у разных врачей и физиотерапевтов, сдавал много анализов с противоречивыми результатами и без четкого диагноза. Я потратил некоторое время на изучение этих симптомов и потенциального диагноза, но без четкого ответа. Мне пришлось настроиться и научиться играть с болью.

Сегодня я рад сказать, что моя проблема наконец-то диагностирована. Я немедленно вылетел и прошел небольшую процедуру в США, чтобы решить эту проблему, в одном из лучших в мире центров, занимающихся этой процедурой. Только близкие люди и мои врачи знали, сколько я страдал и с чем имею дело. Я счастлив оставить это позади, и вскоре вернусь на поле, чтобы делать то, что я люблю больше всего. Без боли (компартмент-синдром)", – написал Соломон в Instagram.

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