"Только близкие люди и врачи знали, сколько я страдал": Соломон – об адской травме, которая преследовала его 4 года
Хавбек Шахтера Манор Соломон на протяжении длительного периода скрывал сложную травму, которая мешала ему показывать свой максимум.
"Я не часто делюсь, но на этот раз почувствовал, что мне это нужно. В течение последних 4 лет я страдал от хронической боли в голенях обеих ног, преимущественно в икрах. Это сопровождалось частыми судорогами, онемением, покалыванием и жжением.
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Боль появлялась преимущественно во время матчей, но была непостоянной. За последние 4 года я проходил обследование у разных врачей и физиотерапевтов, сдавал много анализов с противоречивыми результатами и без четкого диагноза. Я потратил некоторое время на изучение этих симптомов и потенциального диагноза, но без четкого ответа. Мне пришлось настроиться и научиться играть с болью.
Сегодня я рад сказать, что моя проблема наконец-то диагностирована. Я немедленно вылетел и прошел небольшую процедуру в США, чтобы решить эту проблему, в одном из лучших в мире центров, занимающихся этой процедурой. Только близкие люди и мои врачи знали, сколько я страдал и с чем имею дело. Я счастлив оставить это позади, и вскоре вернусь на поле, чтобы делать то, что я люблю больше всего. Без боли (компартмент-синдром)", – написал Соломон в Instagram.
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