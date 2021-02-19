Чемпион мира пропустит ориентировочно 3 месяца, сообщает L'Equipe.

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Толиссо травмировался во время занятия Баварии в четверг. В одном из эпизодов тренировки он с криком упал на газон и смог покинуть поле только на спецавтомобиле. Обследование выявило у Толиссо разрыв сухожилия четырехглавой мышцы. В пятницу утром хавбек был прооперирован. Теперь он не сыграет против сборной Украины в квалификации к ЧМ-2022 в марте, а участие на Евро-2020 в составе сборной Франции – под вопросом.

В нынешнем сезоне Корентен Толиссо провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.

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