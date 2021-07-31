Олимпиада-2020. Футбол, мужчины, 1/4 финала

Южная Корея – Мексика – 3:6

Голы: Дон Гён Ли, 20, 51, Хван Ви Чо, 90+1 – Мартин, 12, 54, Ромо, 30, Кордова, 39 (пенальти), 63, Агирре, 84

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Команды взялись за дело со старта поединка, забив четыре мяча еще до перерыва. Правда, корейцы на голы Мартина, Ромо и Кордовы (с пенальти) ответили только мячом Гён Ли. На старте второй половины азиаты вернулись в игру после роскошной пушки того же Гён Ли. Но дубли Мартина и Кордовы, а также хищнический гол Агирре сделали счет теннисным. Хван Ви Чо мячом в добавленное арбитром время лишь подсластил горечь поражения Кореи.

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