"Барселона хочет публично извиниться перед всеми болельщиками и партнерами клуба, которые недовольны событием, произошедшим летом 2019 года. Тогда клубом руководили другие люди. Нынешний совет директоров стремится сделать все, чтобы эпизоды подобного рода не повторились.

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В нашем клубе нет места расизму и дискриминации. Игроки уже выразили свое сожаление и извинения перед японскими болельщиками и сотрудниками, что очень ценно для клуба. Однако Барселона оставляет за собой право принимать те внутренние меры, которые сочтет нужным", – приводит заявление боссов Барселоны Sport.es.

Напомним, Дембеле позволил себе расистскую шутку в адрес японцев, подколов Гризманна за сотрудничество с Konami – разработчиком и издателем видеоигр, в частности, Pro Evolution Soccer.

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