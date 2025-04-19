– Уверенная победа, но первый тайм складывался не столь идеально, поскольку у Оболони было несколько неплохих моментов.

– Да, первый тайм складывался нелегко для нас, могли и пропустить. Были такие досадные моменты – не накрывали правильно игроков, допускали досадные ошибки, ловили нас на контратаках. Но спасибо Андрею Николаевичу – забил гол, и нам стало легче. А уже после перерыва довели игру до победного завершения.

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– Именно на этих контратаках и делался акцент тренерским штабом в перерыве?

– Конечно. Думаю, все видели, что Оболонь очень хорошо выбегала в контратаки, и на второй тайм мы выходили с тем акцентом, чтобы меньше допускать брака, когда атакуем, и надежнее действовать в обороне. Можно сказать, сделали выводы и во втором тайме сыграли уже хорошо.

– Первый забитый мяч – это домашняя заготовка, такой розыгрыш наигрывался на тренировках?

– Мы наигрывали это неоднократно – вчера на тренировке в том числе, – цитирует Михавко официальный сайт Динамо.

К слову, сейчас Динамо возглавляет турнирную таблицу УПЛ, имея в своем активе 63 очка.

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