"Позвольте мне объяснить. Руководство Барселоны приехало в Катар, чтобы подписать со мной контракт, и сказали мне, что цель – финишировать четвертыми, а мы финишировали вторыми.

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В прошлом году они сказали мне, что должны выиграть Ла Лигу, и мы это сделали. А еще мы выиграли Суперкубок, поэтому перевыполнили свои задачи. А на этот сезон целью было выиграть титулы и квалифицироваться в 1/16 финала Лиги чемпионов. Мы все еще можем это сделать. Я уже извинился. Мы гораздо ближе к успеху, чем к неудаче. Это моя реальность. То, что за ее пределами, я не контролирую.

Как только мне скажут, что я - проблема для Барселоны, то уйду. Президент, Деко и игроки это знают. В тот день, когда они почувствуют, что не добавляю команде, тогда я уйду домой без проблем", – цитирует AS наставника каталонцев.

Напомним, Барселона проиграла Реалу в финале Суперкубка Испании (1:4). "Блаугранас" продолжают выступать в Кубке Испании, а в турнирной таблице Ла Лиги занимают четвертую строчку с 41 баллом, отставая от первого места на восемь очков.

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