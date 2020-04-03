"Тогда была война": Срна – об отказе от перехода в Барселону

Бывший защитник Шахтера Дарио Срна вспомнил шанс присоединиться к Барселоне летом 2016 года.

"Принимал решение сердцем. Я не мог бросить Шахтер. Тогда была война, не хотел, чтобы люди подумали, что я еду из клуба, потому что мы не в Донецке. Чувствовал, что это важный момент нашей жизни – жизни Шахтера и Донбасса. Знаю, насколько меня уважали и любили в Донецке, и насколько я любил.

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Я просто не мог позволить себе обидеть или разочаровать людей. Не жалею, что не перешел в Барселону. Я остался в Шахтере, потому что мое сердце приняло такое решение, вот и все", – цитирует Срну официальный сайт Шахтера.

Напомним, хорват покинул Шахтер летом 2018 года, после чего еще один сезон провел в составе итальянского Кальяри.

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