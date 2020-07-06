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Точный штрафной удар Булецы и юбилейный гол Супряги в видеообзоре матча Олимпик – СК Днепр-1 – 0:2

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Точный штрафной удар Булецы и юбилейный гол Супряги в видеообзоре матча Олимпик – СК Днепр-1 – 0:2
Олимпик – СК Днепр-1 – 0:2 – видеообзор матча

СК Днепр-1 уверенно одолел Олимпик в 29 туре УПЛ. Смотрите видео голов и главных моментов матча.

 
Владислав Супряга 2’
Сергей Булеца 63’
2’ Владислав Супряга
63’ Сергей Булеца

Победу гостей обеспечил дуэт арендованных чемпионов мира из Динамо – Владислав Супряга и Сергей Булеца. Стрелка часов едва отсчитала минуту после начала матча, а форвард уже оформил свой десятый гол в чемпионате.

СК Днепр-1 на выезде уверенно победил Олимпик и прервал свою безвыигрышную серию

Булеца забил после перерыва. СК Днепр-1 получил право на опасный штрафной, который хавбек четко реализовал ударом во вратарский угол – 0:2.

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Теги
Олимпик - СК Днепр-1 Олимпик Олимпик Видеоновости Сергей Сергей Булеца Владислав Владислав Супряга СК Днепр-1 СК Днепр-1
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