Точный штрафной удар Булецы и юбилейный гол Супряги в видеообзоре матча Олимпик – СК Днепр-1 – 0:2

СК Днепр-1 уверенно одолел Олимпик в 29 туре УПЛ. Смотрите видео голов и главных моментов матча.

Победу гостей обеспечил дуэт арендованных чемпионов мира из Динамо – Владислав Супряга и Сергей Булеца. Стрелка часов едва отсчитала минуту после начала матча, а форвард уже оформил свой десятый гол в чемпионате.

СК Днепр-1 на выезде уверенно победил Олимпик и прервал свою безвыигрышную серию

Булеца забил после перерыва. СК Днепр-1 получил право на опасный штрафной, который хавбек четко реализовал ударом во вратарский угол – 0:2.