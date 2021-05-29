Полузащитник Динамо и сборной Украины Богдан Леднев выбрал для себя сильнейшего конкурента в мировом футболе.

"Де Брюйне, наверное. Это один из тех, кто играет в центре поля, на позиции под нападающими.

Леднев выделил свою слабую сторону, которая не позволяет ему стать основным в Динамо

Месси точно не выберу – он играет там, где хочет", – сказал Леднев в программе "Auto ГОЛ!".

Напомним, Богдан дебютировал за Динамо в октябре 2017 года в матче 1/8 финала Кубка Украины против Александрии. С 2018 по 2020 гг. выступал в аренде в луганской Заре. В сезоне 2020/21 провел за "бело-синих" 21 матч во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

"Цікаво, чи багато у нашій команді ганд*нів": Хацкевич і 20 українців ризикують стати заручниками скаженого диктатора