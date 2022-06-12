В поединке за сборную Бразилии U-20 футболист, которого Шахтер был вынужден продать Реалу, поиздевался над своим сверстником из Эквадора. В одном из игровых эпизодов Винисиус обыграл соперника эффектным финтом. Следом что-то похожее исполнил еще один бразилец. Матч завершился сокрушительной победой юных "селесау" со счетом 4:1.

Реал согласился полностью выкупить Тобиаса у Шахтера – "горняки" заработают большую сумму на ровном месте

Напомним, Тобиас стал игроком "горняков" только зимой, Интернасьонал получил за него 6 млн евро. Бразилец подписал контракт с Шахтером до лета 2026-го, но с начала полномасштабной войны в Украине успел сыграть лишь шесть товарищеских матчей.