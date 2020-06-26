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"То ли худший, то ли лучший всех времен": Клопп подорвал сеть зажигательным чемпионским танцем

15:20 - Читати українською
"То ли худший, то ли лучший всех времен": Клопп подорвал сеть зажигательным чемпионским танцем
Клопп і Аліссон / Reuters

Наставник английского Ливерпуля Юрген Клопп не сдерживал эмоций после досрочного оформления чемпионского титула его подопечными.

Немец весело станцевал перед игроками во время празднования. Видео зажигательных движений тренера опубликовал Footy Accumulators.

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Клопп, приведший "красных" к долгожданному чемпионству, не сдерживал эмоций в ночь на пятницу. Он развлекался вместе со своими подопечными после победы Челси над основным конкурентом мерсисайдцев – Манчестер Сити. Видео с танцами Клоппа стало вирусным через несколько часов после появления в сети.

Напомним, что "горожане" после поражения от Челси потеряли даже теоретические шансы догнать Ливерпуль в турнирной таблице. "Красные" стали недосягаемыми для Манчестер Сити за 7 туров до финиша.

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Англия Юрген Юрген Клопп футбольные курьёзы Ливерпуль Ливерпуль
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