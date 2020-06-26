"То ли худший, то ли лучший всех времен": Клопп подорвал сеть зажигательным чемпионским танцем

Наставник английского Ливерпуля Юрген Клопп не сдерживал эмоций после досрочного оформления чемпионского титула его подопечными.

Немец весело станцевал перед игроками во время празднования. Видео зажигательных движений тренера опубликовал Footy Accumulators.

Экс-форвард Ливерпуля Фаулер официально передал Клоппу свое сакральное прозвище

Клопп, приведший "красных" к долгожданному чемпионству, не сдерживал эмоций в ночь на пятницу. Он развлекался вместе со своими подопечными после победы Челси над основным конкурентом мерсисайдцев – Манчестер Сити. Видео с танцами Клоппа стало вирусным через несколько часов после появления в сети.

Напомним, что "горожане" после поражения от Челси потеряли даже теоретические шансы догнать Ливерпуль в турнирной таблице. "Красные" стали недосягаемыми для Манчестер Сити за 7 туров до финиша.

30 лет ожидания, "штурм" Энфилда и нулевая социальная дистанция: лучшие мгновения празднования титула Ливерпуля