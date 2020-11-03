В матче 3-го тура Лиги чемпионов Шахтер принимал Боруссию М. Уже после первого тайма команда Луиша Каштру "горела" 0:4 на НСК Олимпийский.

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После третьего гола в Twitter немецкой команды появился твит с самоиронией. "То чувство, когда не будет 2:2", – подписала сообщение в соцсети Боруссия М.

Заметим, что предыдущие два матча в Лиге чемпионов против мадридского Реала и миланского Интера подопечные Марко Розе завершили именно со счетом 2:2 – к поединку с Шахтером они подходили с двумя зачетными пунктами.

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