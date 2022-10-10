"Завтра имеем хорошую возможность решить первую задачу в Лиге чемпионов и хотим ею воспользоваться. Все настроены положительно, все сконцентрированы на работе. Никто не опускает руки, даже если не попадает в стартовый состав. Игроки уважают мои решения.

Состояние Винисиуса мы еще оценим, оно очень много играет, много перелетов. Бензема в порядке и выйдет из первых минут. Кроос и Менди также готовы играть со старта. Я объявлю состав за два часа до матча, как обычно. Не вижу смысла держать состав в секрете, в современном футболе секретов нет вообще.

"Мы победим": Йовичевич дал смелое обещание перед матчем ЛЧ против Реала

Куртуа чувствует себя гораздо лучше. Наш план – подготовить его к воскресному матчу с Барселоной. Он приступит к тренировкам в четверг. Мы постоянно контактируем и с Куртуа, и с Луниным. Андрей – молодой качественный вратарь. Такие матчи помогают набраться опыта. А опыт – это единственное, чего ему не хватает. Он имеет задатки великого вратаря.

Лунин очень застенчив, не говорит много. Естественно, что война оказывает влияние на него. Мы солидарны с ним, помогаем всем, чем можем. То, что сегодня произошло в Украине, повлияло на всех нас. Я говорил с Йовичевичем. Шахтер работает в трудных условиях. Мы очень уважаем соперника. Они хотят показать хороший футбол своим страдающим болельщикам", – сказал Карло Анчелотти на предматчевой пресс-конференции.

Шахтер сыграет с Реалом во вторник, 11 октября. Неделю назад "горняки" минимально уступили Мадриду на Бернабеу. Анатолий Трубин тогда стал героем встречи, совершив 11 сейвов и затмив Лунина, у которого не было работы.

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