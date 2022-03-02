Тренер московского Динамо Сандро Шварц рассказал о ситуации с Иваном Ордецем после начала войны в Украине.

"Что известно об Андрее Воронине и Иване Ордеце? Всем известна ситуация. Поддерживаем Ивана. Мы на его стороне. Он является частью нашей команды. Мы с ним обмениваемся информацией, с ним в тесном контакте. Иван – чрезвычайный человек с большим сердцем. То, что происходит, – это сердечная боль.

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Ситуация постоянно развивается. Могу сказать, что я тот человек, которого Иван поддерживает. Я его полностью понимаю, он импонирует мне как человек. Важно, чтобы он смог продолжить играть в футбол, неважно, в какой стране. Это его смысл жизни", – цитирует Шварца Спорт-Экспресс.

Напомним, утром 24 февраля Россия приступила к полномасштабному вторжению на территорию Украины. Агрессор системно обстреливает наши города, однако ВСУ и объединение территориальной обороны дают отпор врагу.

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