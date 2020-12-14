"То, что мы хорошо знаем киевское Динамо, не является большим преимуществом. Все соперники в Лиге Европе очень сложные. Мы в этом абсолютно уверены.

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Сейчас в национальном первенстве Динамо опережает Шахтер, хотя и мы хорошо выступаем в чемпионате Бельгии. Мы знаем наши сильные стороны. К февралю мы должны быть полностью готовы к поединкам с Динамо, чтобы продолжить наши выступления в следующей стадии Лиги Европы", – цитирует Ритса издание Zbirna.com.

Напомним, поединки между Динамо и Брюгге состоятся 18 и 25 февраля 2021 года. Первая встреча пройдет в Киеве.

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