Бывший менеджер по медиа и маркетингу ЛНЗ Андрей Веков рассказал, кто был инициатором прекращения его сотрудничества с черкасским клубом.

"Инициатор – клуб. То, что мне озвучили, мне стыдно говорить в прессе. Со мной говорил Каюк (и.о. гендиректора ЛНЗ), главным его месседжем стало предложение: "У меня карт-бланш, поэтому твоим направлением будут заниматься другие люди.

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Я не трачу силы на согласие или несогласие с решением руководства, направлю ее на созидание", – сказал Веков для Тribuna.

Напомним, что кроме менеджера по маркетингу ЛНЗ прекратил сотрудничество с директором клуба и двумя администраторами. Еще ранее стало известно об увольнении гендиректора "фиолетовых" Андрея Колесника и спортивного директора Евгения Тарасенко.

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