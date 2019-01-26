Тлумак рассказал, когда Михалик может вернуться в Волынь

Главный тренер Волыни Андрей Тлумак признался, что в луцком клубе ждут защитника Локомотива Тараса Михалика.

"С радостью готовы принять в наши дружные ряды Тараса, с которым у нас хорошие отношения, но сейчас этот трансфер, к сожалению, невозможен.

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Вы должны понимать, что у Михалика действующий контракт с Локомотивом, а соперничать с этим клубом по финансам мы пока не в состоянии. Поэтому решили отложить разговор с футболистом до лета, когда он станет свободным агентом и сможет абсолютно беспрепятственно перейти в любую команду", – подытожил Тлумак Footboom.

Отметим, Михалик выступает в Локомотиве с 2013 года. В июле прошлого года украинец продлил контракт с московским клубом на один год.

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