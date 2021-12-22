Тлумак прокомментировал слухи о переходе Хачериди в Карпаты
Главный тренер "зелено-белых" Андрей Тлумак рассказал о появлении в его команде звездных новичков.
"Изменения, конечно же, будут. Без свежей крови не обойтись. Да и здоровая конкуренция ни одному клубу еще не помешала. Только не верьте всему тому, что пишут в интернете о Карпатах.
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Хачериди? Это обыкновенный фейк. Другие звездные новички? До Нового года – никаких заявлений. Могу только подтвердить информацию о том, что ведем переговоры с экс-защитником Волыни Иваном Цюпой и экс-полузащитником тернопольской Нивы Игорем Семениной", – сказав Тлумак в комментарии Footboom.
Напомним, Карпаты ушли на зимнюю паузу в статусе лидера группы А Второй лиги – "львы" опережают Левый берег на два пункта и имеют игру в запасе.
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