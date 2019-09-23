Тлумак продолжит работать главным тренером Волыни – ранее тренер заявлял об отставке

Главный тренер Волыни Андрей Тлумак останется наставником луцкой команды.

Главный тренер Волыни Андрей Тлумак продолжит руководить командой, сообщает официальный сайт клуба.

Тлумак подал в отставку с поста тренера Волыни

Напомним, что после матча 10-го тура Первой лиги против Металлиста-1925 (0:2) Тлумак заявил о готовности подать в отставку со своего поста.

Добавим, что Тлумак возглавил Волынь в 2018 году. В прошлом сезоне под его руководством луцкая команда пробилась в плей-офф за право подняться в УПЛ, но уступила Карпатам (0:0, 1:3).

В нынешнем сезоне Волынь занимает 8 позицию в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 13 набранных очков. Следующий матч команда Тлумака проведет на выезде против истекает в рамках 1/16 финала Кубка Украины. Игра состоится 25 сентября, начало в 16:00.

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