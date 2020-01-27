Тлумак признался, что заставило его остаться в Волыни после попытки отставки

Главный тренер Волыни Андрей Тлумак вспомнил сентябрь прошлого года, когда он едва не покинул луцкий клуб.

"Это уже история, к которой не хочется возвращаться. Скажем так – большую роль сыграли футболисты, которые поддержали меня не только словом, но и делом.

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После этой игры мы девять матчей прошли без поражений, добыли восемь побед при одной ничьей. Спасибо нашему спортивному директору, который не принял мое решение об отставке, а наоборот в трудную минуту показал, что рассчитывает на меня. Поддержка ребят и руководства вдохновила и дала новые силы для решения поставленной задачи. Все сошлось в одно, я всем очень благодарен", – пояснил Тлумак в интервью UA-football.

Напомним, зимний перерыв Волынь встретила на второй строчке Первой лиги, которая гарантирует повышение в классе.

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