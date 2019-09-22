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Тлумак подал в отставку с поста тренера Волыни

16:43 46 Читати українською
Тлумак подал в отставку с поста тренера Волыни
Андрей Тлумак / Фото ФК Волынь

Поражение от Металлиста 1925 (0:2) стало болезненным ударом для наставника Волыни Андрея Тлумака.

 

"Поздравляю Металлист 1925 с заслуженной победой. Я считаю, что пока есть шанс, нужно вносить изменения. Очень сильно уважаю нашу команду и, наверное, пришло время мне уйти, чтобы мы могли спасти ситуацию, которая есть", – заявил Тлумак после поединка в Харькове

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Об отставке 40-летнего специалиста также сообщает "Фан-проект Волынь" в facebook. По информации источника, окончательное решение о будущем Тлумака будет решаться 23 августа.

После 10-ти туров Первой лиги Волынь находится на 8-м месте, имея в активе 13 очков.

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Волынь Волынь Первая лига Андрей Тлумак Андрей Тлумак Металлист 1925 - Волынь
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