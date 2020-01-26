Тлумак озвучил задачи Волыни и рассказал о переговорах с потенциальными новичками

Главный тренер Волыни Андрей Тлумак рассказал о задачах команды на вторую часть сезона в Первой лиге.

"Общая задача – выход в УПЛ. Будем выходить играть каждый матч на победу. В прошлом году мы громко заявили, а получилось, как получилось (Волынь уступила в плей-офф Карпатам – прим). Поэтому в этом году мы хотим быть немного скромнее.

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По поводу новичков команды, то почти на 90-98 процентов все уже согласовано, но пока не поставят подписи, не могу объявлять их имена. Но усиление будет качественным. Уверен, игроки подойдут под наш стиль футбола. С тремя футболистами вели переговоры во время чемпионата, и, как я уже сказал, все на финишной прямой, плюс еще два добавятся", – цитирует Тлумака UA-Футбол.

Напомним, после 19 туров Волынь занимает 2 место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Тлумака отстает от лидера, львовского Руха, на 1 очко.

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