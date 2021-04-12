"Я не скрываю, что часто с ними общаюсь, однако в этом ничего удивительного нет, поскольку мы давно дружим. Что касается приглашения этих именитых футболистов в Карпаты, то это все на уровне слухов. Хотя у них действующие контракты до 30 июня 2021 года, но для Кожанова и Ткачука сейчас главное – помочь Минаю сохранить прописку в элитном дивизионе, а Голодюка вместе с перволиговым Металлистом 1925 – повыситься в классе.

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Если придерживаться такого же принципа, то смело можно было включить в этот список и вратаря Александрии Юрия Панькива. Мы с ним также в приятельских отношениях, часто созваниваемся, обмениваемся мнениями, и у него тоже скоро заканчивается контракт. Если серьезно, то очень сложно заманить известных мастеров в команду Второй лиги, где с нового сезона собираются выступать новосозданные львовские Карпаты", – сказал Тлумак в комментарии Meta-ratings.

Напомним, Кожанов и Ткачук сейчас выступают за Минай, а Голодюк защищает цвета Металлиста 1925. Кожанов в текущем сезоне провел за закарпатскую команду 19 матчей во всех турнирах и отличился 3 ассистами, Ткачук участвовал в 18 поединках без результативных действий. Голодюк, который в январе покинул Минай, сыграл за харьковчан в Первой лиге 4 матча.

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