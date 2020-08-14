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Тлумак официально покинул Волынь

21:18 - Читати українською
Тлумак официально покинул Волынь
Андрей Тлумак / Фото из открытых источников

Луцкую команду ждут серьезные изменения – большая часть руководящего состава ушла из клуба.

Футбольный клуб Волынь прекратил сотрудничество с главным тренером команды Андреем Тлумаком, сообщает официальный сайт луцкой команды.

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Кроме Тлумака "крестоносцев" покидают также его помощники – Андрей Сапуга и Павел Котовенко. Вместе с ними команду оставляет и спортивный директор клуба Валентин Кошельник, а также старший тренер Волыни U-19 Руслан Мостовой. Кто будет готовить Волынь к новому сезону пока не сообщается.

Напомним, Тлумак возглавил "красно-белых" два года назад – 1 июня 2018 года. Луцкая команда до последнего тура сохраняла шансы на повышение в классе, однако в последнем туре в решающем матче минимально уступила Минаю (0:1) и заняла пятую строчку турнирной таблицы Первой лиги.

Минай выиграл Первую лигу и поднялся в УПЛ, Ингулец выхватил вторую путевку, Рух – также почти в элите, Волынь пролетела

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Первая лига Волынь Волынь Андрей Андрей Тлумак
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