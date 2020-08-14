Тлумак официально покинул Волынь

Футбольный клуб Волынь прекратил сотрудничество с главным тренером команды Андреем Тлумаком, сообщает официальный сайт луцкой команды.

Кожанов покидает Волынь

Кроме Тлумака "крестоносцев" покидают также его помощники – Андрей Сапуга и Павел Котовенко. Вместе с ними команду оставляет и спортивный директор клуба Валентин Кошельник, а также старший тренер Волыни U-19 Руслан Мостовой. Кто будет готовить Волынь к новому сезону пока не сообщается.

Напомним, Тлумак возглавил "красно-белых" два года назад – 1 июня 2018 года. Луцкая команда до последнего тура сохраняла шансы на повышение в классе, однако в последнем туре в решающем матче минимально уступила Минаю (0:1) и заняла пятую строчку турнирной таблицы Первой лиги.

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