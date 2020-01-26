toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Первая лига
ШАХТЕР - ВОЙВОДИНА ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ НАПОЛИ - ЮВЕНТУС

Тлумак объяснил, почему Михалик не сдержал эмоций и устроил драку на футзальном турнире

18:44 27 Читати українською
Тлумак объяснил, почему Михалик не сдержал эмоций и устроил драку на футзальном турнире
Андрей Тлумак / Фото из открытых источников

Главный тренер Волыни Андрей Тлумак прокомментировал скандальную стычку с участием защитника команды Тараса Михалика.

"Разговаривал с Тарасом по инциденту, и он объяснил это перехлестом эмоций. Наверное, на его месте каждый отреагировал бы таким образом.

Михалик устроил драку на футзальном турнире в Луцке – его команда играла в форме российского клуба

Это реакция на грубость соперника, у которого было желание нанести травму. Футболисты вышли играть для поддержания формы, получить травму в межсезонье никто не хочет. Тарас показал свой характер, который всегда с ним в течение карьеры. Он футболист с большой буквы", – рассказал Тлумак в интервью UA-football.

Напомним, Михалик присоединился к Волыни летом 2019 года, до этого он выступал за российский Локомотив.

Золоті 80-ті: Динамо завдає подвійного удару, Лобановський із найкращим голкіпером світу і ще 28 фото "старої школи"

blog_ava
Манчестер Сити – Фулхэм: Зинченко вне основы на матч Кубка Англии – онлайн-трансляция
14:21
502
Теги
Андрей Тлумак Андрей Тлумак Тарас Михалик Тарас Михалик Волынь Волынь Первая лига
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
мин
Шрусбери Таун
19:00
Ливерпуль
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук