Тлумак объяснил, почему Михалик не сдержал эмоций и устроил драку на футзальном турнире

Главный тренер Волыни Андрей Тлумак прокомментировал скандальную стычку с участием защитника команды Тараса Михалика.

"Разговаривал с Тарасом по инциденту, и он объяснил это перехлестом эмоций. Наверное, на его месте каждый отреагировал бы таким образом.

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Это реакция на грубость соперника, у которого было желание нанести травму. Футболисты вышли играть для поддержания формы, получить травму в межсезонье никто не хочет. Тарас показал свой характер, который всегда с ним в течение карьеры. Он футболист с большой буквы", – рассказал Тлумак в интервью UA-football.

Напомним, Михалик присоединился к Волыни летом 2019 года, до этого он выступал за российский Локомотив.

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