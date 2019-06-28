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Тлумак – о возможном назначении в Карпаты: Разве я мог покинуть Волынь?

28 июня 22:48 58 Читати українською
Тлумак – о возможном назначении в Карпаты: Разве я мог покинуть Волынь?
Андрей Тлумак / фото: ФК Волынь

Главный тренер Волыни Андрей Тлумак опроверг, что мог возглавить Карпаты.

"Во-первых, это было бы нечестно по отношению к людям, к футболистам, которые здесь со мной работали, и к руководству клуба, которое доверяет мне.

Волынь получила техническое поражение в матче с Карпатами, Тлумака наказали дисквалификацией

И то, что я слышал после последней игры от болельщиков, те теплые слова – как я мог куда-то уйти? Это было бы нечестно с моей стороны, а я не тот человек, который работает нечестно.

А то, что пишут – это наша львовская желтая пресса, которая не имея информации, пишет такие вещи. Я в Луцке, я в Волыни до тех пор, пока я здесь нужен", – рассказал Тлумак в комментарии официальному сайту Волыни.

Напомним, Тлумак был одним из претендентов на пост главного тренера Карпат, однако в итоге львовяне избрали Александра Чижевского.

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