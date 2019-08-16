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ТК Футбол не будет показывать фрагменты матчей Динамо, – Денисов

18:17 116 Читати українською
ТК Футбол не будет показывать фрагменты матчей Динамо, – Денисов
Александр Денисов / телеканал Футбол

Генеральный директор телеканала Футбол Александр Денисов прокомментировал взаимоотношения с конкурентами на украинском телевизионном рынке.

"В течение последних 10 лет у телеканала Футбол 1/2 были прямые контракты с клубами, и мы с каналом "2+2 "обменивались фрагментами матчей. Не было никаких противоречий. Но с этого сезона мы подписали контракт с Премьер-лигой.

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Второй участник рынка не пошел в тендер, и предложил другим клубам прямые контракты в обход тендера Премьер-лиги. Мы не можем иметь ничего общего с теми, у кого несанкционированный с Премьер-лигой контент.

Мы приобрели права на показ в УПЛ. Если бы наши коллеги также приобрели права через тендер в УПЛ, тогда и мы, и они сейчас обладали бы фрагментами на все матчи, а телезрители получали все на обоих каналах. Мне точно так же, как и представителю "1+1", не нравились условия, которые были базово представлены на рынке.

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Отныне мы не имеем возможности продавать матчи Чемпионата Украины зарубежным вещателям, теперь это доход Премьер-лиги, а значит – доход клубов. Это была часть компромисса с нашей стороны. И сейчас все должны идти на компромиссы друг другу и начинать работать совместно, иначе будущего, с точки зрения бизнеса, у украинского клубного футбола и футбольного ТВ не будет", – рассказал Денисов в комментарии официальному сайту телеканалов Футбол 1/2.

Напомним, Динамо, Заря, Карпаты, СК Днепр-1 и Десна подписали контракты с каналом "2+2" на права показа матчей. Это означает, что телеканал Футбол 1/2 не может показывать фрагменты домашних матчей.

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Александр Денисов УПЛ Футбол 1 Канал 2+2 Футбол 2 телевидение
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