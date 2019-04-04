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Тюрам: Мышление Бонуччи – отвратительное, из-за таких, как он, мир не прогрессирует

18:25 42 Читати українською
Тюрам: Мышление Бонуччи – отвратительное, из-за таких, как он, мир не прогрессирует
Леонардо Бонуччи / Соцсети

Легенда сборной Франции раскритиковал Леонардо Бонуччи за его слова о расистских оскорблениях в адрес Мойзе Кина.

 
Леонардо Бонуччи 23’
Мойзе Кин 85’

"По словам Бонуччи, Мойзе специально шел на это, и после его слов многие могут подумать, что чернокожие люди заслуживают того, что с ними происходит.

Из-за таких людей, как Бонуччи, мир не прогрессирует. Вместо этого он должен был спросить: "Что такого сделал Кин, что заслужил такие оскорбления?"

Форвард Ювентуса Кин отметил гол у трибун Кальяри – фанаты начали оскорблять игрока на расистской почве

Бонуччи не говорил, что болельщики не правы, виноват Кин, который шел на это. Это напоминает историю, когда после изнасилования начинают говорить о том, как была одета женщина.

Бонуччи не глуп, но у него есть определенные идеи об обществе, и его мышление просто отвратительное", – цитирует Лилиана Тюрама Football Italia.

Бонуччи раскритиковали за слова в адрес Кина в рамках расистского скандала

Напомним, во время матча Кальяри – Ювентус Мойзе Кин отличился забитым голом, который побежал праздновать под трибуну соперников. В адрес игрока сразу же посыпались расистские оскорбления.

В послематчевом комментарии Бонуччи заявил, что считает обе стороны виновными, ведь "Мойзе Кин не должен был праздновать забитый мяч таким образом, а фанаты – так реагировать".

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Италия Леонардо Бонуччи Леонардо Бонуччи Ювентус Ювентус Лилиан Тюрам Мойзе Кин Мойзе Кин Кальяри - Ювентус
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