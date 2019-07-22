Тюрам-младший стал игроком Боруссии М

Боруссия Менхенгладбах усилилась французским форвардом Маркусом Тюрамом.

Маркус Тюрам отныне будет защищать цвета Боруссии Менхенгладбах, сообщает официальный сайт клуба.

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21-летний форвард подписал контракт с немецким клубом до июня 2023 года. По информации авторитетно портала Transfermarkt, Генгам получил за своего игрока 9 млн евро.

Напомним, Маркус является сыном легенды сборной Франции Лилиана Тюрама. В свое время защищал цвета Ювентуса и Барселоны.

В прошлом сезоне Лиги 1 Тюрам-младший провел 32 матча, в которых отметился 9-ю голами и тремя ассистами.

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