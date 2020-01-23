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Тяжелая победа "блаугранас" в видеообзоре матча Ибица – Барселона – 1:2

06:00 49 Читати українською
Тяжелая победа "блаугранас" в видеообзоре матча Ибица – Барселона – 1:2
Ибица – Барселона – 1:2 – видео голов и обзор матча / твиттер ФК Барселона

Барселона не без проблем обыграла Ибицу из третьего дивизиона Испании в рамках 1/32 финала Копа дель Рей. Смотрите видео голов и обзор матча Ибица – Барселона.

 

Барселона пропустила уже в дебюте поединка, Кабалье переправил мяч в нижний угол ворот после фланговой передачи. Ибица могла удвоить преимущество, однако стойка и Нето помешали.

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Во втором тайме контроль мяча Барселоной наконец воплотился в забитый мяч. Де Йонг роскошным пасом нашел Гризманна, и Антуан сравнял счет. А уже перед самым финальным свистком француз убежал от защитников и пробил мимо голкипера, выведя Барселону в следующий раунд.

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