"Просто нужно принимать определенные решения. Мы решили поступить так, как будет лучше и для клуба, и для футболиста. Все остались при своих.

Тайсон хочет завершить карьеру в Украине, но это будет не Шахтер

Если он не хочет играть за клуб, то в чем может быть наше преимущество? Он пробыл в дубле определенный период времени, но было понятно, что тянуть эту ситуацию дальше не было смысла. Мы обоюдно разорвали контракт, никаких переговоров не было. Поблагодарили друг друга, пожелали удачи и на этом все закончилось", – сказал Палкин в программе "Великий футбол".

Напомним, Тайсон перешел в Шахтер в 2013 году и сыграл за "горняков" 299 матчей, забив 56 голов. С дончанами он шесть раз становился чемпионом Украины, выиграл пять Кубков и шесть Суперкубков страны.

Луческу не помітив тактичної періодизації Каштру і жорстко відповів Палкіну: розбір Класичного не без моралі