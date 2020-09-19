"Он разбил мне сердце. Тьягу – друг. Он фантастический игрок, фантастический полузащитник. В моей карьере мне посчастливилось тренировать лучших игроков, и Тьягу – один из них.

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Единственное, что хорошо в этом трансфере, – это то, что с этого момента он мой сосед. И все. Я думаю, он выбрал не ту команду. Ему следовало выбрать синюю команду, а не красную. Я шучу. Он фантастический игрок, и мой друг Юрген будет счастлив", – цитирует Анчелотти издание AS.

Напомним, Карло в сезоне 2016/17 тренировал Алькантару в Баварии. А сегодня его команда во втором туре АПЛ феерично одолела Вест Бромвич со счетом 5:2.

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