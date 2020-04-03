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Тьягу Силва намекнул на уход из ПСЖ

20:04 46 Читати українською
Тьягу Силва намекнул на уход из ПСЖ
Тьягу Силва и Неймар / AFP

Защитник ПСЖ Тьяго Силва рассказал, в каком клубе хотел бы завершить карьеру.

"В один из самых сложных периодов моей жизни Флуминенсе открыл мне двери. Я им за это очень благодарен. Не знаю когда, но я думаю о том, чтобы вернуться и снова надеть эту форму", – признался Силва в интервью SporTV.

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Отметим, что именно Флуминенсе реанимировал карьеру защитника после неудачного вояжа в московское Динамо, где умудрился заболеть туберкулезом.

Напомним, контракт Тьягу Силвы с ПСЖ заканчивается 30 июня 2020 года, после чего футболист сможет присоединиться к любой команде на правах свободного агента.

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Трансферы Тиагу Силва Тиагу Силва ПСЖ ПСЖ Франция Флуминенсе Флуминенсе
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