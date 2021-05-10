После своего забитого мяча Тьягу побежал к скамейке запасных Ливерпуля, чтобы отпраздновать гол с присутствующими там игроками.

Ливерпуль – Саутгемптон – 2:0 – видео голов и обзор матча

"Конечно, у меня особые отношения с ребятами, которые не играют. Когда ты выходишь на поле, то всегда думаешь о них, о том, как настойчиво они работают и как ведут себя, несмотря на то что не играют. Поэтому я посвятил свой гол им", – поделился Тьягу в комментарии официальному сайту Ливерпуля.

К слову, мерсисайдцы обыграли Саутгемптон (2:0) и набрали 57 очков, поднявшись на 6 место, а "святые" с 37 пунктами остались шестнадцатым.

Тоттенхэм уступил Лидсу и впервые проиграл в АПЛ под руководством Мейсона, Ливерпуль уверенно одолел Саутгемптон