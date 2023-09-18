В рамках соглашения компании EA Sports с Ла Лигой все футболисты, попавшие в стартовый состав своих команд на матчи 5-го тура, должны были выйти на поле со своими карточками из популярного футбольного симулятора.

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Впрочем, банальная рекламная акция не обошлась без скандалов. Ее творцом стал Атлетик из Бильбао. Баски решили модифицировать карточки, чтобы на них не было флагов Испании. Клуб якобы не захотел раздражать своих болельщиков, представляющих регион с крепкими сепаратистскими настроениями.

Атлетик стер с карточек 10 флагов Испании и один – Ганы, за которую выступает Иньяки Уильямс. Следует заметить, что Кадис появился на стадионе с привычным расположением элементов на карточках.